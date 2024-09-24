Кабмин вводит частичную компенсацию за покупку энергооборудования и техники для разминирования

Проект предусматривает частичную компенсацию стоимости техники и оборудования отечественного производства в рамках платформы «Сделано в Украине».

Кабинет министров принял решение о реализации экспериментального проекта, предусматривающего частичную компенсацию стоимости техники и оборудования отечественного производства в рамках платформы «Сделано в Украине». Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Дополнено постановление КМУ №952 Порядком реализации экспериментального проекта по частичной компенсации стоимости техники и оборудования отечественного производства, за счет средств государственного бюджета, предусмотренных для поддержки внутреннего спроса на отечественные товары и услуги», - отметил он.

Порядок определяет условия, критерии и механизм реализации экспериментального проекта частичной компенсации стоимости техники и оборудования отечественного производства (в частности, энергетического оборудования, машин для разминирования, колесной, строительной и специальной техники).

Мельничук пояснил, что получателями компенсации являются хозяйствующие субъекты, покупающие технику и оборудование отечественного производства для собственного использования.

Установлены критерии получения компенсации, сроки и процедура подачи заявок.

Министерство экономики будет формировать и утверждать список техники и оборудования, на приобретение которого будет начисляться компенсация за бюджетные средства. Условием включения в список является локализация производства на уровне более 40%.

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