Кабмін вводить часткову компенсацію за купівлю енергообладнання і техніки для розмінування

Проект передбачає часткову компенсацію вартості техніки та обладнання вітчизняного виробництва в межах платформи «Зроблено в Україні».

Кабінет міністрів ухвалив рішення про реалізацію експериментального проекту, який передбачає часткову компенсацію вартості техніки та обладнання вітчизняного виробництва в межах платформи «Зроблено в Україні». Про це повідомив представник Уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Доповнено постанову КМУ №952 Порядком реалізації експериментального проекту щодо часткової компенсації вартості техніки і обладнання вітчизняного виробництва, за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для підтримки внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги», - зазначив він.

Порядок визначає умови, критерії та механізм реалізації експериментального проекту часткової компенсації вартості техніки і обладнання вітчизняного виробництва (зокрема, енергетичного обладнання, машин для розмінування, колісної, будівельної та спеціальної техніки)

Мельничук пояснив, що отримувачами компенсації є суб’єкти господарювання, котрі купують техніку та обладнання вітчизняного виробництва для власного використання.

Встановлено критерії для отримання компенсації, строки та процедура подання заявок.

Міністерство економіки формуватиме і затверджуватиме перелік техніки та обладнання, на придбання якого буде нараховуватися компенсація за бюджетні кошти. Умовою включення до переліку є локалізація виробництва на рівні понад 40%.