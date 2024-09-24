Анастасія Радіна заявила, що не можна знижувати зарплату в антикорупційних органах

Під час обговорення проекту бюджету на 2025 рік у Верховній Раді за участі міністра фінансів Сергія Марченка голова парламентського Антикорупційного комітету Анастасія Радіна підкреслила неможливість зниження зарплат в антикорупційних органах.
«Я чую і знаю, і бачу обурення зарплатнями в антикорупційних органах. Разом з тим, колеги, я наведу просто один приклад. Агентство з питань розшуку активів, отриманих від корупційних і інших злочинів. Знаєте, яка заробітна плата буде в головного спеціаліста? 17 тисяч гривень. І ця людина буде розпоряджатися активами на мільярди-мільярди гривень. Я не зовсім розумію, а що ми хочемо від людини, у якої зарплатня 17 тисяч гривень, які суперкласні спеціалісти туди прийдуть? Відповідь на це питання ніяка. І мені здається, колеги, на це також треба буде звернути увагу, тому що відсутність там спеціалістів означатиме просто створення боргів для держави і додаткове фінансове навантаження, за яке потім ми ж знову бюджетом муситимемо розраховуватися. Тому краще не допустити виникнення цих боргів» - зазначила вона.
Водночас, за даними дашборду Міністерства фінансів, цифри зарплат у Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (скорочено – АРМА) зовсім інші.
Так, динаміка оплати праці спеціаліста АРМА демонструє зростання. У січні 2024 року зарплата спеціаліста складала 30,2 тисячі грн. А у липні 2024 року – вже 43,8 тисяч грн.
Працівник патронатної служби у січні 2024 року отримував 60,2 тисяч грн. А у липні 2024 року – 71,5 тисяч грн.
У керівника структурного підрозділу в АРМА за липень 2024 року середня зарплата склала – 64,4 тисячі грн.
А у керівництва АРМА – 107,8 тисяч грн.
Фактична чисельність працівників АРМА, яким у липні 2024 року було нараховано зарплату, за даними Мінфіну, складала 212 осіб.
Динаміку оплати праці працівників Агентства наводимо на слайдах Мінфіну.
Автор: Наталя Мамченко
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