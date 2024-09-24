Анастасія Радіна заявила, що не можна знижувати зарплату в антикорупційних органах

Голова Антикорупційного комітету Ради заявила, що спеціаліст антикорупційного органу отримує 17 тисяч грн, але дані дашборду зарплат Мінфіну демонструють цифру від 43 тисяч грн.

Під час обговорення проекту бюджету на 2025 рік у Верховній Раді за участі міністра фінансів Сергія Марченка голова парламентського Антикорупційного комітету Анастасія Радіна підкреслила неможливість зниження зарплат в антикорупційних органах.

«Я чую і знаю, і бачу обурення зарплатнями в антикорупційних органах. Разом з тим, колеги, я наведу просто один приклад. Агентство з питань розшуку активів, отриманих від корупційних і інших злочинів. Знаєте, яка заробітна плата буде в головного спеціаліста? 17 тисяч гривень. І ця людина буде розпоряджатися активами на мільярди-мільярди гривень. Я не зовсім розумію, а що ми хочемо від людини, у якої зарплатня 17 тисяч гривень, які суперкласні спеціалісти туди прийдуть? Відповідь на це питання ніяка. І мені здається, колеги, на це також треба буде звернути увагу, тому що відсутність там спеціалістів означатиме просто створення боргів для держави і додаткове фінансове навантаження, за яке потім ми ж знову бюджетом муситимемо розраховуватися. Тому краще не допустити виникнення цих боргів» - зазначила вона.

Водночас, за даними дашборду Міністерства фінансів, цифри зарплат у Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (скорочено – АРМА) зовсім інші.

Так, динаміка оплати праці спеціаліста АРМА демонструє зростання. У січні 2024 року зарплата спеціаліста складала 30,2 тисячі грн. А у липні 2024 року – вже 43,8 тисяч грн.

Працівник патронатної служби у січні 2024 року отримував 60,2 тисяч грн. А у липні 2024 року – 71,5 тисяч грн.

У керівника структурного підрозділу в АРМА за липень 2024 року середня зарплата склала – 64,4 тисячі грн.

А у керівництва АРМА – 107,8 тисяч грн.

Фактична чисельність працівників АРМА, яким у липні 2024 року було нараховано зарплату, за даними Мінфіну, складала 212 осіб.

Динаміку оплати праці працівників Агентства наводимо на слайдах Мінфіну.

Автор: Наталя Мамченко

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