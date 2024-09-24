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Призначення держслужбовців на вищу посаду у порядку просування по службі наразі неможливе – НАДС

07:15, 24 вересня 2024
У НАДС розповіли, що наразі відбувається з призначенням державних службовців на вищі посади.
Призначення держслужбовців на вищу посаду у порядку просування по службі наразі неможливе – НАДС
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У Національному агентстві з питань державної служби (НАДС) 23 вересня повідомили, як станом на вересень 2024 року здійснюється просування державних службовців по службі у період дії воєнного стану.

У НАДС нагадали, що ч. 1 ст. 31 закону «Про державну службу» передбачає, що на посаду державної служби призначається переможець конкурсу.

Відповідно до ч. 1 ст. 40 закону «Про державну службу», просування державного службовця по службі здійснюється з урахуванням професійної компетентності шляхом зайняття вищої посади за результатами конкурсу.

Разом з тим, 12 травня 2022 року Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» змінив порядок призначення на посади державної служби в період дії воєнного стану.

З моменту набрання чинності вказаним законом, призначення на посади державної служби здійснюються без конкурсного відбору.

Відтак, як зазначили в НАДС, оскільки проведення конкурсів на зайняття посад державної служби наразі не здійснюється, реалізація вимоги ст. 40 закону «Про державну службу» не є можливою.

Таким чином, наразі призначення держслужбовців на вищу посаду державної служби у порядку просування по службі не здійснюється.

Нагадаємо, що раніше у НАДС повідомили, чи мають державні службовці право на встановлення доплат за науковий ступінь.

Також у НАДС повідомили, за яких умов державним службовцям встановлюється премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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