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Доплати за науковий ступінь для державних службовців не передбачені – НАДС

15:07, 23 вересня 2024
У НАДС повідомили, чи можуть державні службовці отримувати доплати за науковий ступінь.
Доплати за науковий ступінь для державних службовців не передбачені – НАДС
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У Національному агентстві з питань державної служби (НАДС) 23 вересня повідомили, чи мають державні службовці право на встановлення доплат за науковий ступінь.

Як зазначили в Агентстві, Закон «Про державну службу» передбачає, що заробітна плата державного службовця складається з:

посадового окладу

надбавки за вислугу років

надбавки за ранг державного службовця

премії (у разі встановлення)

Стаття 52 закону «Про державну службу» передбачає умови виплати надбавок, доплат, премій та компенсацій.

Відтак, як зазначили у НАДС, законодавством про державну службу не передбачено доплати державним службовцям за науковий ступінь.

Нагадаємо, що раніше у НАДС повідомили, за яких умов державним службовцям встановлюється премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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Доплати за науковий ступінь для державних службовців не передбачені – НАДС

У НАДС повідомили, чи можуть державні службовці отримувати доплати за науковий ступінь.

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