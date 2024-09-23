Надбавки за научную степень для государственных служащих не предусмотрены – НАДС

В Национальном агентстве по вопросам государственной службы (НАДС, НАГС) 23 сентября сообщили, имеют ли государственные служащие право на установление доплат за научную степень.
Как отметили в Агентстве, Закон «О государственной службе» предусматривает, что заработная плата государственного служащего состоит из:
должностного оклада
надбавки за выслугу лет
надбавки за ранг государственного служащего
премии (в случае установления)
Статья 52 закона "О государственной службе" предусматривает условия для выплаты надбавок, доплат, премий и компенсаций.
Таким образом, как отметили в НАДС, законодательством о государственной службе не предусмотрена доплата государственным служащим за научную степень.
Напомним, что ранее в НАДС сообщили, при каких условиях государственным служащим устанавливается премия по результатам ежегодного оценивания служебной деятельности.
Автор: Вячеслав Хрипун
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