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Надбавки за научную степень для государственных служащих не предусмотрены – НАДС

15:07, 23 сентября 2024
В НАДС сообщили, могут ли государственные служащие получать доплаты за научную степень.
Надбавки за научную степень для государственных служащих не предусмотрены – НАДС
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В Национальном агентстве по вопросам государственной службы (НАДС, НАГС) 23 сентября сообщили, имеют ли государственные служащие право на установление доплат за научную степень.

Как отметили в Агентстве, Закон «О государственной службе» предусматривает, что заработная плата государственного служащего состоит из:

должностного оклада

надбавки за выслугу лет

надбавки за ранг государственного служащего

премии (в случае установления)

Статья 52 закона "О государственной службе" предусматривает условия для выплаты надбавок, доплат, премий и компенсаций.

Таким образом, как отметили в НАДС, законодательством о государственной службе не предусмотрена доплата государственным служащим за научную степень.

Напомним, что ранее в НАДС сообщили, при каких условиях государственным служащим устанавливается премия по результатам ежегодного оценивания служебной деятельности.

Автор: Вячеслав Хрипун

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