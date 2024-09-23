«Укрэнерго» планирует повысить тариф на передачу электроэнергии на 48% в 2025 году

Тариф на передачу электроэнергии может вырасти до 783,71 грн за МВтч в 2025 году.

«Укрэнерго» предлагает увеличить тариф на передачу электроэнергии в 2025 году на 48%, что повысит его до 783,71 грн за МВтч. Об этом сообщает отраслевое издание ExPro. Для «зеленой» металлургии тариф может быть установлен на уровне 441,05 грн за МВтч.

Окончательное решение по тарифам будет принято Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), после проведения открытых общественных обсуждений.

По оценкам «Укрэнерго», почти половину расходов компании в 2025 году будет составлять выполнение специальных обязанностей - 33,6 млрд грн из общей суммы в 77,1 млрд грн. Около 26 млрд грн пойдет на покрытие обязательств, связанных с обеспечением общественных интересов.

Значительная часть расходов связана с приобретением электроэнергии для компенсации технологических расходов. На 2025 год планируется потратить на это более 18,3 млрд грн. При этом 77% объемов электроэнергии предусмотрено закупать по двусторонним договорам, а 20% - на рынке «на сутки вперед» по средневзвешенной цене, что вырастет на 69% по сравнению с 2024 годом.

Запланированное повышение тарифов объясняется ростом цен на рынке электроэнергии, включая изменения, утвержденные постановлением НКРЭКУ в мае 2024 года.

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