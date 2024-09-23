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«Укренерго» планує підвищити тариф на передачу електроенергії на 48% у 2025 році

21:26, 23 вересня 2024
Тариф на передачу електроенергії може зрости до 783,71 грн за МВтгод у 2025 році.
«Укренерго» планує підвищити тариф на передачу електроенергії на 48% у 2025 році
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«Укренерго» пропонує збільшити тариф на передачу електроенергії у 2025 році на 48%, що підвищить його до 783,71 грн за МВтгод. Про це повідомляє галузеве видання ExPro. Для «зеленої» металургії тариф може бути встановлено на рівні 441,05 грн за МВтгод.

Остаточне рішення щодо тарифів буде ухвалено Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), після проведення відкритих громадських обговорень.

За оцінками «Укренерго», майже половину витрат компанії у 2025 році складатиме виконання спеціальних обов'язків – 33,6 млрд грн із загальної суми у 77,1 млрд грн. Близько 26 млрд грн піде на покриття зобов'язань, пов'язаних із забезпеченням загальносуспільних інтересів.

Значна частина витрат пов'язана з придбанням електроенергії для компенсації технологічних витрат. На 2025 рік планується витратити на це понад 18,3 млрд грн. При цьому 77% обсягів електроенергії передбачено закуповувати за двосторонніми договорами, а 20% – на ринку «на добу наперед» за середньозваженою ціною, що зросте на 69% порівняно з 2024 роком.

Заплановане підвищення тарифів пояснюється зростанням цін на ринку електроенергії, включаючи зміни, затверджені постановою НКРЕКП у травні 2024 року.

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