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Керівника управління Мін’юсту затримали на корупційній схемі з «безкоштовною» роботою ув’язнених на заготівлі лісу

15:18, 23 вересня 2024
За версією слідства, він за винагороду дозволяв підприємцям «безкоштовно» використовувати ув’язнених у виробництві їх продукції.
Керівника управління Мін’юсту затримали на корупційній схемі з «безкоштовною» роботою ув’язнених на заготівлі лісу
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У Львівській області затримали керівника Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції, яке опікується 6 областями України. За версією слідства, посадовець за винагороду дозволяв підприємцям «безкоштовно» використовувати ув’язнених у виробництві їх продукції.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Зокрема, за інформацією розслідування, у липні цього року до посадовця звернувся комерсант, який займається заготівлею лісу.

«Він запропонував налагодити обробку деревини в цеху, що діє на території одного з виправних закладів Львівщини. Посадовець відповів, що підприємець зможе користуватися потужностями цеху та використовувати працю засуджених, якщо платитиме йому від 70 до 100 євро за кожен кубометр обробленої деревини», - пишуть у ДБР.

Як зауважують у Держбюро, «абонплата» з липня по вересень склала понад 2 тис. євро.

«Передачу коштів посадовець призначив в одному з кафе у середмісті Львова. Після отримання неправомірної вигоди його затримали правоохоронці та вилучили кошти», - сказано у повідомленні.

У ДБР зазначають, що посадовцю уже повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання – до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав чоловіку запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення 2 млн грн застави. Також фігуранта звільнено з роботи.

Крім того, вивчаються інші факти використання ув’язнених у подібних схемах.

Правоохоронці не називають імені підозрюваного, утім начальником Західного міжрегіонального управління зазначений Ігор Тимочко.

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