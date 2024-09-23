Експосадовця «Укренерго» підозрюють у завищенні цін при закупівлі бронежилетів на 10,3 млн гривень

НАБУ і САП завершили розслідування у справі експосадовця «Укренерго» та його спільника через закупівлю засобів захисту за завищеною ціною.

Джерело фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування щодо колишнього посадовця «Укренерго» та його спільника, які підозрюються у завищенні цін на засоби індивідуального захисту під час повномасштабної агресії росії. Про це повідомили в НАБУ.

Слідство встановило, що з березня по квітень 2022 року начальник Департаменту безпеки ПрАТ «НЕК «Укренерго», відповідальний за перевірку постачальників, організував закупівлю бронежилетів у визначеної компанії за ціною, що вдвічі перевищувала ринкову. Важливо, що цей постачальник не мав необхідних ліцензій і не займався виробництвом такої продукції.

Спільник експосадовця відповідав за комунікацію з представниками енергетичної компанії та інших установ, а також безпосередньо займався реалізацією засобів захисту. В результаті їхніх дій державі було завдано збитків на суму понад 10,3 млн грн.

У червні 2024 року колишньому посадовцю «Укренерго» було повідомлено про підозру, а його спільнику – 20 серпня 2024 року. Дії підозрюваних кваліфікуються за частинами 5 ст. 27, частинами 2 ст. 28, частинами 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Згідно з Конституцією України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, поки її вину не буде доведено у законному порядку.

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