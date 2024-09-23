Экс-чиновника «Укрэнерго» подозревают в завышении цен при закупке бронежилетов на 10,3 млн гривен

НАБУ и САП завершили расследование по делу экс-чиновника «Укрэнерго» и его сообщника из-за закупки средств защиты по завышенной цене.

Источник фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование в отношении бывшего чиновника «Укрэнерго» и его сообщника, которые подозреваются в завышении цен на средства индивидуальной защиты во время полномасштабной агрессии России. Об этом сообщили в НАБУ.

Следствие установило, что с марта по апрель 2022 года начальник Департамента безопасности ЧАО «НЭК «Укрэнерго», ответственный за проверку поставщиков, организовал закупку бронежилетов у определенной компании по цене, которая вдвое превышала рыночную. Важно, что этот поставщик не имел необходимых лицензий и не занимался производством такой продукции.

Сообщник экс-чиновника отвечал за коммуникацию с представителями энергетической компании и других учреждений, а также непосредственно занимался реализацией средств защиты. В результате их действий государству был нанесен ущерб на сумму более 10,3 млн грн.

В июне 2024 года бывшему должностному лицу «Укрэнерго» было сообщено о подозрении, а его сообщнику - 20 августа 2024 года. Действия подозреваемых квалифицируются по частям 5 ст. 27, частями 2 ст. 28, частями 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Согласно Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в законном порядке.

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