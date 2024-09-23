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Прокурор во время обыска изъял у предпринимателя 4,2 млн грн, забрал их себе и скрылся из прокуратуры

14:31, 23 сентября 2024
Киевский прокурор во время обыска изъял у бизнесмена 4,2 млн и после этого перестал ходить на работу.
Прокурор во время обыска изъял у предпринимателя 4,2 млн грн, забрал их себе и скрылся из прокуратуры
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Киевский прокурор провел обыск у бизнесмена и изъял 4,2 млн. грн. После этого он забрал их себе и скрылся с рабочего места. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Так, работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении прокурора одной из районных окружных прокуратур Киева. Обвинительный акт направлен в суд.

«Он присвоил миллионы денег, изъятых во время следственных действий. В августе 2023 года прокурор осуществлял надзор в уголовном производстве по частному предприятию. В ходе обысков он изъял у коммерсанта 4 млн 242 тыс. в разной валюте в гривневом эквиваленте.

Однако вместо передачи денег на надлежащую сохранность прокурор забрал их себе. После этого он перестал ходить на работу и не появлялся по адресу, указанному как фактическое место жительства» - отметили в ГБР.

Фигурант обвиняется в злоупотреблении служебным положением при завладении чужим имуществом в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Он уволен из органов прокуратуры.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КГКП) 19 июля 2024 уволила прокурора Владимира В. с должности прокурора Голосеевской окружной прокуратуры города Киева.

Как отмечается в дисциплинарной жалобе руководителя Голосеевской окружной прокуратуры столицы, с 5 марта 2024 года прокурор Владимир В. перестал появляться на работе. При этом, если с 23 января по 4 марта, с 20 по 24 марта, с 25 по 29 марта и с 4 по 7 апреля на Владимира В. еще открывались «больничные», то в другие дни Владимир В. не приходил на работу по неизвестным причинам, о чем и были составлены соответствующие акты.

О причинах длительного отсутствия на работе Владимир В. ни разу своему руководству не сообщил, на телефонные звонки прокурор также не отвечал.

Попытка физически найти Владимира В. не дала результата, поскольку оказалось, что прокурор не находится по месту своего жительства.

При этом выяснилось, что время от времени Владимир В. появляется в сети в мессенджерах, однако на соответствующие сообщения коллег отвечает.

Автор: Наталя Мамченко 

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