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Прокурора уволили за то, что он ушел с работы и больше не вернулся

07:45, 24 июля 2024
Причина странного поведения прокурора столичной прокуратуры осталась неизвестной.
Прокурора уволили за то, что он ушел с работы и больше не вернулся
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Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) 19 июля 2024 года уволила прокурора Владимира В. с должности прокурора Голосеевской окружной прокуратуры города Киева.

Как отмечено в дисциплинарной жалобе руководителя Голосеевской окружной прокуратуры столицы Олега Халина, с 5 марта 2024 года прокурор Владимир В. перестал появляться на работе.

При этом если с 23 января по 4 марта, с 20 по 24 марта, с 25 по 29 марта и с 4 по 7 апреля на Владимира В. еще открывались «больничные», то в другие дни Владимир В. не приходил на работу по неизвестным причинам, вследствие чего и были составлены соответствующие акты.

О причинах длительного отсутствия на работе Владимир В. ни разу своему руководству не сообщил, на телефонные звонки прокурор также не отвечал.

Попытка физически найти Владимира В. не дала результата, поскольку оказалось, что прокурор не находится по месту своего жительства.

При этом выяснилось, что время от времени Владимир В. появляется в сети в мессенджерах, однако на соответствующие сообщения коллег не отвечает.

А уже после получения КДКП жалобы на Владимира В. прокурор не воспользовался своим правом предоставить объяснения.

Изучив материалы дисциплинарной жалобы, КДКП отметила, что прокурор Владимир В. ни разу не уведомил руководство о причине своего отсутствия на рабочем месте.

Таким образом, Владимир В. самоустранился от исполнения служебных обязанностей прокурора.

Отсутствие Владимира В. на рабочем месте без уважительных причин является нарушением правил внутреннего служебного распорядка.

А нарушения Владимиром В. трудовой дисциплины, то есть прогулы, носят грубый и системный характер.

Поэтому комиссия применила к Владимиру В. максимально возможное дисциплинарное взыскание – увольнение с должности в органах прокуратуры.

Автор Вячеслав Хрипун

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