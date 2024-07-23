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Не будет так, что галочки поставят и всем автоматически разошлют — Минобороны о штрафах за несвоевременное обновление данных

20:52, 23 июля 2024
В Минобороны заявили, что была цель побуждать людей «зачекинится», а «не всех подвести под штраф».
Не будет так, что галочки поставят и всем автоматически разошлют — Минобороны о штрафах за несвоевременное обновление данных
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Спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин сообщил, что не будет так, что всем поставят галочки и автоматически разошлют штрафы за не обновление военно-учетных данных. Об этом он сказал в комментарии «Радио Свобода».

«Сначала нужно выявить правонарушение. Если удалось обнаружить правонарушителя – задержать и доставить для составления протокола. Если не удалось – вызвать повесткой для обновления данных или заказным письмом с целью составления протокола. Составить постановление с правонарушителем или без него, вручить под роспись или направить постановление... Это целый процесс», – объяснил Дмитрий Лазуткин.

По его словам, цель была – обновить свои даты, побуждать людей «зачекинится», «указать свой телефон и место жительства, актуальное, а не всех подвести под штраф».

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что у военнообязанных, обновивших данные в срок до 16 июля, будет специальная отметка в приложении Резерв+. Это нужно, чтобы отсеять тех, кто обновил данные вовремя.

Также мы подробно описывали порядок ареста счетов и взыскания имущества.

Добавим, уклонисты не смогут перерегистрировать авто, если находятся в розыске или имеют долги по штрафам ТЦК.

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