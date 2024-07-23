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Вовремя обновившие военно-учетные данные получили специальную галочку в Резерв+ — Катерина Черногоренко

15:28, 23 июля 2024
Военнообязанные, которые обновили данные в срок, были отмечены специальной отметкой в Резерв+.
Вовремя обновившие военно-учетные данные получили специальную галочку в Резерв+ — Катерина Черногоренко
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У военнообязанных, которые обновили данные в срок до 16 июля, будет специальная отметка в Резерв+. Это нужно, чтобы отсеять тех, кто обновил данные вовремя.

«ТЦК и полиция могут сразу видеть эту отметку», – сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Катерина Черногоренко LIGA.net

К примеру, может быть ситуация, когда гражданин обновил данные в ЦНАП, а уже после 16 июля загрузил Резерв+ и мог снова обновить или уточнить данные. Как указала Черногоренко, в таких кейсах важно понимать, что такой человек уже выполнил требование законодательства.

Для получения специальной метки необходимо иметь приложение последней версии и обновить документ.

В Резерв+ нужно нажать на три точки рядом с именем военнообязанного и кликнуть на «Обновить документ» (третий пункт в меню).

После этого на главной странице приложения под надписью «военно-учетный документ» появится галочка и надпись «Данные уточнены вовремя».

Такая же надпись появится и в полной информации о документе. Чтобы увидеть, нужно нажать на три точки, затем полная информация и проскролиться вниз. Также полные данные будут видны, если отсканировать QR-код: он открывается, если один раз тапнуть по документу.

Напомним, ранее Катерина Черногоренко сравнила процесс выбора тех, кто получит повестки, с таргетированной рекламой.

«Генштаб понимает, какие потребности у них сейчас есть – какие профессиональные навыки, какой возраст людей и их условный профайл, который должен быть.

Генштаб направляет запрос на определенные критерии, например, у человека не должно быть отсрочки или бронирования. Мы работаем на уровне тех критериев, которые нам дает Генштаб.

По этим критериям ТЦК формирует перечни, условно говоря, автоматически через систему. И дальше уже работает с каждым военнообязанным», - отметила она.

По ее словам, Реестр «Оберег» делает процесс оповещения более быстрым и более целевым.

Для этого собственно и нужно было обновлять данные, в частности через Резерв+.

«Это сродни таргетированной рекламе. То есть ты работаешь именно с теми аудиториями, которые тебе сейчас нужны, не тратя свое дополнительное время», - подчеркнула она.

Проще говоря, с помощью Реестра «Оберег» можно автоматически произвести «выборку» наиболее подходящих людей по возрасту или специальности, а затем вызвать их в ТЦК повестками.

При этом если человек не принимает или не расписывается в уведомлениях от ТЦК, то оно будет считаться врученным, пояснила Катерина Черногоренко.

Автор: Наталя Мамченко 

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