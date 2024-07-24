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Как «докупить» страховой стаж по договору об единовременной уплате единого взноса: разъяснение

07:00, 24 июля 2024
Лицо может заключить договор о добровольном участии, которым предусмотрена единовременная уплата ЕВ за предыдущие периоды, в которых оно не подлежало общеобязательному государственному соцстрахованию на любой период, но не менее одного месяца.
Как «докупить» страховой стаж по договору об единовременной уплате единого взноса: разъяснение
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В Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области разъяснили, как «докупить» страховой стаж, заключив с налоговым органом договор о добровольном участии, которым предусмотрена единовременная уплата ЕСВ.

Так, согласно ч. 2 ст. 10 Закона Украины от 08.07.2010 №2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» лица, указанные в ч. 1 ст. 10 Закона №2464 (лица, достигшие 16-летнего возраста и не состоящие в трудовых отношениях с работодателями; ФЛП; лица. осуществляющие независимую профессиональную деятельность; члены фермерского хозяйства) принимают добровольное участие в системе общеобязательного государственного социального страхования в течение срока, определенного в договоре о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования, но не менее одного года (кроме договоров об единовременной уплате).

Договором о добровольном участии может быть предусмотрена единовременная уплата лицом единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за предыдущие периоды, в которых лицо не подлежало общеобязательному государственному социальному страхованию – абз. 1 ч. 5 ст. 10 Закона №2464.

Инструкцией о порядке начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, утвержденной приказом Минфина от 20.04.2015 №449, определено, что по желанию уплатить ЕВ за предыдущие периоды, в которых лицо не подлежало общеобязательному государственному социальному страхованию и в случае получения от нее заявления о добровольном участии в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования (одноразовая уплата ЕВ) после проверки изложенных в заявлении сведений контролирующие органы в срок не позднее 30 календарных дней со дня получения заявления заключают договор о добровольном участии в системе общеобязатель государственного пенсионного страхования (одноразовая уплата ЕВ) по форме, приведенной в приложении 5 Инструкции №449.

Абзацами первым – вторым ч. 5 ст. 10 Закона №2464 предусмотрено, что сумма уплаченного ЕВ за каждый месяц такого периода не может быть меньше минимального страхового взноса на дату заключения договора (сейчас это 1760,0грн), умноженный на коэффициент 2. Во всех случаях эта сумма не может быть больше сумму ЕВ, исчисленного исходя из максимальной величины базы начисления ЕВ, установленной на дату заключения договора (в настоящее время это 26400,0 грн).

Следовательно, лицо, которому не хватает до страхового стажа нескольких месяцев, может заключить договор о добровольном участии, которым предусмотрена единовременная уплата ЕВ за предыдущие периоды, в которых оно не подлежало общеобязательному государственному социальному страхованию на любой период, но не менее одного месяца.

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