Як «докупити» страховий стаж за договором про одноразову сплату єдиного внеску: роз’яснення

Особа може заключити договір про добровільну участь, яким передбачена одноразова сплата ЄВ за попередні періоди, в яких вона не підлягала загальнообов’язковому державному соцтрахуванню на будь-який період, але не менше одного місяця.

У Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області роз’яснили, як «докупити» страховий стаж, уклавши з податковим органом договір про добровільну участь, яким передбачена одноразова сплата ЄСВ.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 10 Закону України від 08.07.2010 №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» особи, зазначені в ч. 1 ст. 10 Закону №2464 (особи, які досягли 16-річного віку та не перебувають у трудових відносинах з роботодавцями; ФОПи; особи. що провадять незалежну професійну діяльність; члени фермерського господарства) беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування протягом строку, визначеного в договорі про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, але не менше одного року (крім договорів про одноразову сплату).

Договором про добровільну участь може бути передбачена одноразова сплата особою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню – абз. 1 ч. 5 ст. 10 Закону №2464.

Інструкцією про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженою наказом Мінфіну від 20.04.2015 №449, визначено, що за бажанням особи сплатити ЄВ за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню та у разі отримання від неї заяви про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (одноразова сплата ЄВ) після перевірки викладених у заяві відомостей контролюючі органи у строк не пізніше ніж 30 календарних днів з дня отримання заяви укладають договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (одноразова сплата ЄВ) за формою, наведеною в додатку 5 Інструкції №449.

Абзацами першим – другим ч. 5 ст. 10 Закону №2464 передбачено, що сума сплаченого ЄВ за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок на дату укладення договору (наразі це 1760,0грн), помножений на коефіцієнт 2. В усіх випадках ця сума не може бути більшою за суму ЄВ, обчисленого виходячи з максимальної величини бази нарахування ЄВ, встановленої на дату укладення договору (наразі це 26400,0 грн).

Отже, особа, якій не вистачає до страхового стажу декількох місяців, може заключити договір про добровільну участь, яким передбачена одноразова сплата ЄВ за попередні періоди, в яких вона не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню на будь-який період, але не менше одного місяця.

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