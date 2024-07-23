На Харьковщине столкнулись грузовик и легковушка: погибли три человека, среди них ребенок

В результате ДТП трое погибших, двое в тяжелом состоянии.

В селе Катериновка Лозовской территориальной громады на Харьковщине столкнулись грузовик MAN и легковушка ВАЗ 21099. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

На место происшествия оперативно выехали спасатели из города Лозовая. Они с помощью специнструментов деблокировали из искореженного автомобиля травмированную женщину и тело погибшего мужчины.

По информации ГСЧС, всего в результате ДТП один человек погиб, еще четыре человека пострадали, среди которых двое маленьких детей (мальчики 2019 и 2022 годов рождения). Всех пострадавших госпитализировали в больницу города Лозовая.

По состоянию на 14:05 от полученных травм в больнице умерли женщина 1989 г.р. и ее 5-летний ребенок. Пострадавший мужчина 1986 г.р. и ребенок 2022 г.р. находятся в тяжелом состоянии.

Обстоятельства ДТП сейчас устанавливают правоохранители.

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