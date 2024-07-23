На Харківщині зіткнулись вантажівка та легковик: загинули троє людей, серед них дитина

В результаті ДТП троє загиблих, двоє у важкому стані.

В селі Катеринівка Лозівської територіальної громади на Харківщині зіткнулись вантажівка MAN та легковик ВАЗ 21099. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Харківській області.

На місце події оперативно виїхали рятувальники з міста Лозова. Вони за допомогою спецінструментів деблокували з понівеченого автомобіля травмовану жінку та тіло загиблого чоловіка.

За інформацією ДСНС, загалом унаслідок ДТП один чоловік загинув, ще четверо осіб постраждали, серед яких двоє маленьких дітей (хлопчики 2019 та 2022 років народження). Усіх постраждалих госпіталізували до лікарні міста Лозова.

Станом на 14:05 від отриманих травм у лікарні померли жінка 1989 р.н. та її 5-річна дитина. Постраждалий чоловік 1986 р.н. та дитина 2022 р.н. перебувають у важкому стані.

Обставини ДТП наразі встановлюють правоохоронці.

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