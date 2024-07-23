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З серпня українці зможуть подати заяву до Міжнародного реєстру збитків за 12-ма новими категоріями

17:34, 23 липня 2024
Механізм подачі заявок буде цифровізований і доступний у Дії.
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З серпня цього року відкриється можливість подати заяву до Міжнародного реєстру збитків для України за 12-ма новими категоріями. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду 23 липня.

Зокрема надіслати заяву можна буде щодо загибелі людей, внутрішнього переміщення, пошкодження об’єктів критичної інфраструктури. За словами Прем'єра, механізм подачі заявок буде так само цифровізований і доступний у Дії.

Наразі українці вже подають заявки до Реєстру на компенсацію за пошкоджене та знищене житло.

Глава Уряду привітав рішення ЄС про зміну статусу асоційованого члена на учасника в Міжнародному реєстрі збитків для України.

Денис Шмигаль також повідомив, що Міжнародний депозитарій Euroclear у Бельгії, де зберігається значна частина заморожених російських активів, обіцяє зробити перший внесок майже 1,5 млрд євро вже цього місяця.

«Кошти підуть на закупівлю найнеобхіднішого озброєння, ППО, артилерійських снарядів та на розвиток нашого ОПК», — зауважив Прем’єр-міністр.

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