С августа украинцы смогут подать заявление в Международный реестр убытков по 12 новым категориям

Механизм подачи заявок будет цифровизирован и доступен в Дії.

Источник фото: ukrinform.com

С августа этого года откроется возможность подать заявление в Международный реестр убытков для Украины по 12 новым категориям. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Правительства 23 июля.

В частности, отправить заявление можно будет относительно гибели людей, внутреннего перемещения, повреждения объектов критической инфраструктуры. По словам Премьера, механизм подачи заявок будет также цифровизирован и доступен в Дії.

В настоящее время украинцы уже подают заявки в Реестр на компенсацию за поврежденное и уничтоженное жилье.

Глава Правительства приветствовал решение ЕС об изменении статуса ассоциированного члена на участника в Международном реестре убытков для Украины.

Денис Шмыгаль также сообщил, что Международный депозитарий Euroclear в Бельгии, где хранится значительная часть замороженных российских активов, обещает внести первый взнос почти в 1,5 млрд евро уже в этом месяце.

«Средства пойдут на закупку самого необходимого вооружения, ПВО, артиллерийских снарядов и на развитие нашего ОПК», - отметил Премьер-министр.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.