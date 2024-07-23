На Буковине будут судить правоохранителей, которые переправляли уклонистов за границу

Правоохранители, переправлявшие уклонистов за границу, уже уволены со службы.

Государственное бюро расследований сообщило, что завершило досудебное расследование и направило в суд обвинительные акты в отношении двух бывших правоохранителей из Черновицкой области, пытавшихся наладить схемы нелегального пересечения границы для мужчин призывного возраста.

В первой схеме участвовал один из правоохранителей и двое его знакомых. Полицейский забирал «клиентов» в Черновцах, откуда вывозил их в один из районов, приближенных к границе.

Там мужчины пересаживались в другой автомобиль, а правоохранитель ехал впереди вплоть до самой границы, чтобы предупредить о проверках в случае появления блокпостов или пограничников.

26 февраля пограничники обнаружили автомобиль с мужчинами, которые планировали пересечь границу, и задержали сопровождавшего их правоохранителя.

В другом случае правоохранитель совместно со своими товарищами также попытался заработать на беглецах от службы. Для маскировки лиц, переправляемых через границу, их одевали в форму сотрудников полиции, чтобы без лишних вопросов обойти блокпосты. Дальше мужчины шли пешком через лес. Клиенты платили за это 2 тыс. долларов США с каждого.

Расследование по упомянутым четырем гражданским лицам еще продолжается.

В настоящее время оба правоохранителя уволены со службы. Они обвиняются в переправке лиц через государственную границу (ч. 2, 3 ст. 332 УК Украины). Одному из них грозит до 7, другому – до 9 лет лишения свободы.

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