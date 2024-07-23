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В Украине выставили на продажу активы восьми банков на сумму 497,4 млн гривен

19:17, 23 июля 2024
На аукционе продадут активы восьми банков в ликвидации.
В Украине выставили на продажу активы восьми банков на сумму 497,4 млн гривен
Источник фото: ukrinform
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Фонд гарантирования вкладов сообщил о планах продажи активов восьми банков, находящихся в процессе ликвидации, через систему Prozorro.Продажи. Начальная цена всех лотов составляет 497,4 млн грн.

На продажу выставлены права требования по кредитам на сумму 247,3 млн грн, объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства на 228,9 млн грн, а также дебиторская задолженность на 21,1 млн грн.

Банки и активы на продажу:

АО «МЕГАБАНК»

  • Общая сумма: 284,2 млн грн
  • Недвижимость, земельные участки, авто и другие основные средства: 212,9 млн грн
  • Права требования по кредитам: 71,2 млн грн

АТ «УКРСТРОЙИНВЕСТБАНК»

  • Общая сумма: 146,5 млн грн
  • Права требования по кредитам: 125,2 млн грн
  • Дебиторская задолженность: 10,9 млн грн
  • Недвижимость, земельные участки, авто и другие основные средства: 10,4 млн грн

ПАТ «АКБ »КАПИТАЛ»

  • Начальная цена прав требования по кредитам: 36,4 млн грн

АТ «АКБ »КОНКОРД»

  • Общая сумма: более 15 млн грн
  • Права требования по кредитам: 8,4 млн грн
  • Дебиторская задолженность: 6,5 млн грн
  • Недвижимость, земельные участки, авто и другие основные средства: 0,2 млн грн

ПАТ «ПРОМИНВЕСТБАНК»

  • Общая сумма: 6,6 млн грн
  • Дебиторская задолженность: 3,7 млн грн
  • Недвижимость, земельные участки, авто и другие основные средства: почти 2,9 млн грн

АО «Дельта Банк»

  • Начальная цена прав требования по кредитам: 3,8 млн грн

АТ «БАНК ФОРВАРД»

  • Начальная цена недвижимости, земельных участков, авто и других основных средств: 2,5 млн грн

АТ «АЙБОКС БАНК»

  • Начальная цена прав требования по кредитам: 2,3 млн грн

Все запланированные аукционы можно найти по ссылке в системе Prozorro.Продажи.

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