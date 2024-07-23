На Львовщине уже несколько суток разыскивают пропавшую 11-летнюю девочку

Об исчезновении ребенка 20 июля сообщила ее мать.

На Львовщине уже несколько суток разыскивают пропавшую 11-летнюю Соломию Веклич из Равы-Руськой. Как сообщили в полиции Львовской области, об исчезновении ребенка 20 июля сообщила ее мать.

«Полицейские Львовщины разыскивают 11-летнюю Соломию Веклич, жительницу города Рава-Руськая Львовского района. Об исчезновении ребенка 20 июля в полицию сообщила ее мать. По ее словам, в 15.00 дочь вышла из дома и до сих пор не вернулась», - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что девочка худощава, не разговаривает, но слышит. Была одета в серую майку и шорты в полоску.

Полицейские совместно со спасателями, пограничниками, волонтерами прочесывают лес и все близлежащие территории, опрашивают людей. Также работают водолазы.

К розыску пропавшей девочки привлечено более 500 человек, специалисты с современными квадрокоптерами и кинологи со служебными собаками.

Всех, кто владеет информацией, которая может помочь установить местонахождение ребенка, просят звонить на оперативную линию 102 или на бесплатную горячую линию 0 800 310 911, или обращаться в ближайший отдел полиции.

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