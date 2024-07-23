На Львівщині уже декілька діб розшукують зниклу 11-річну дівчинку

Про зникнення дитини 20 липня повідомила її мати.

На Львівщині уже декілька діб розшукують зниклу 11-річну Соломію Веклич з Рави-Руської. Як повідомили у поліції Львівської області, про зникнення дитини 20 липня повідомила її мати.

«Поліцейські Львівщини розшукують 11-річну Соломію Веклич, жительку міста Рава-Руська Львівського району. Про зникнення дитини 20 липня у поліцію повідомила її мати. За її словами, о 15.00 дочка вийшла з дому та досі не повернулась», - йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що дівчинка худорлява, не розмовляє, але чує. Була одягнена у сіру майку та шорти в смужку.

Поліцейські спільно з рятувальниками, прикордонниками, волонтерами прочісують ліс та всі прилеглі території, опитують людей. Також працюють водолази.

До розшуку зниклої дівчинки залучено понад 500 осіб, спеціалісти з сучасними квадрокоптерами та кінологи зі службовими собаками.

Всіх, хто володіє інформацією, яка може допомогти встановити місце перебування дитини просять телефонувати на оперативну лінію 102 чи на безкоштовну гарячу лінію 0 800 310 911, або звертатися до найближчого відділу поліції.

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