В Україні виставили на продаж активи восьми банків на суму 497,4 млн гривень

На аукціоні продадуть активи восьми банків у ліквідації.

Джерело фото: ukrinform

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Фонд гарантування вкладів повідомив про плани продажу активів восьми банків, що перебувають у процесі ліквідації, через систему Prozorro.Продажі. Початкова ціна всіх лотів становить 497,4 млн грн.

На продаж виставлені права вимоги за кредитами на суму 247,3 млн грн, об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші основні засоби на 228,9 млн грн, а також дебіторська заборгованість на 21,1 млн грн.

Банки та активи на продаж:

АТ «МЕГАБАНК»

Загальна сума: 284,2 млн грн

Нерухомість, земельні ділянки, авто та інші основні засоби: 212,9 млн грн

Права вимоги за кредитами: 71,2 млн грн

АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК»

Загальна сума: 146,5 млн грн

Права вимоги за кредитами: 125,2 млн грн

Дебіторська заборгованість: 10,9 млн грн

Нерухомість, земельні ділянки, авто та інші основні засоби: 10,4 млн грн

ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ»

Початкова ціна прав вимоги за кредитами: 36,4 млн грн

АТ «АКБ «КОНКОРД»

Загальна сума: понад 15 млн грн

Права вимоги за кредитами: 8,4 млн грн

Дебіторська заборгованість: 6,5 млн грн

Нерухомість, земельні ділянки, авто та інші основні засоби: 0,2 млн грн

ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК»

Загальна сума: 6,6 млн грн

Дебіторська заборгованість: 3,7 млн грн

Нерухомість, земельні ділянки, авто та інші основні засоби: майже 2,9 млн грн

АТ «Дельта Банк»

Початкова ціна прав вимоги за кредитами: 3,8 млн грн

АТ «БАНК ФОРВАРД»

Початкова ціна нерухомості, земельних ділянок, авто та інших основних засобів: 2,5 млн грн

АТ «АЙБОКС БАНК»

Початкова ціна прав вимоги за кредитами: 2,3 млн грн

Усі заплановані аукціони можна знайти за посиланням у системі Prozorro.Продажі.

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