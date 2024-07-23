На Буковині судитимуть правоохоронців, які переправляли ухилянтів за кордон

Правоохоронців, які переправляли ухилянтів за кордон, вже звільнено зі служби.

Державне бюро розслідувань повідомило, що завершило досудове розслідування та направило до суду обвинувальні акти щодо двох колишніх правоохоронців з Чернівецької області, які намагались налагодити схеми нелегального перетину кордону для чоловіків призовного віку.

У першій схемі брав участь один із правоохоронців та двоє його знайомих. Правоохоронець забирав «клієнтів» у Чернівцях, звідки вивозив їх до одного із районів, наближених до кордону.

Там чоловіки пересідали в інше авто, а правоохоронець їхав попереду аж до самого кордону, аби попередити про перевірки у разі появи блокпостів чи прикордонників.

26 лютого прикордонники виявили автомобіль із чоловіками, які планували перетнути кордон, та затримали правоохоронця, який їх супроводжував.

У іншому випадку правоохоронець спільно зі своїми товаришами також спробував заробити на втікачах від служби. Для маскування осіб, яких переправляли через кордон, їх одягали у форму працівників поліції аби без зайвих питань оминути блокпости. Далі чоловіки йшли пішки через ліс. Клієнти платили за це 2 тис. доларів США з кожного.

Розслідування щодо згаданих чотирьох цивільних осіб ще триває.

Наразі обох правоохоронців звільнено зі служби. Вони обвинувачуються у переправленні осіб через державний кордон (ч. 2, 3 ст. 332 КК України). Одному із них загрожує до 7, іншому – до 9 років позбавлення волі.

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