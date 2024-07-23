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На Буковині судитимуть правоохоронців, які переправляли ухилянтів за кордон

18:59, 23 липня 2024
Правоохоронців, які переправляли ухилянтів за кордон, вже звільнено зі служби.
На Буковині судитимуть правоохоронців, які переправляли ухилянтів за кордон
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Державне бюро розслідувань повідомило, що завершило досудове розслідування та направило до суду обвинувальні акти щодо двох колишніх правоохоронців з Чернівецької області, які намагались налагодити схеми нелегального перетину кордону для чоловіків призовного віку.

У першій схемі брав участь один із правоохоронців та двоє його знайомих. Правоохоронець забирав «клієнтів» у Чернівцях, звідки вивозив їх до одного із районів, наближених до кордону.

Там чоловіки пересідали в інше авто, а правоохоронець їхав попереду аж до самого кордону, аби попередити про перевірки у разі появи блокпостів чи прикордонників.

26 лютого прикордонники виявили автомобіль із чоловіками, які планували перетнути кордон, та затримали правоохоронця, який їх супроводжував.

У іншому випадку правоохоронець спільно зі своїми товаришами також спробував заробити на втікачах від служби. Для маскування осіб, яких переправляли через кордон, їх одягали у форму працівників поліції аби без зайвих питань оминути блокпости. Далі чоловіки йшли пішки через ліс. Клієнти платили за це 2 тис. доларів США з кожного.

Розслідування щодо згаданих чотирьох цивільних осіб ще триває.

Наразі обох правоохоронців звільнено зі служби. Вони обвинувачуються у переправленні осіб через державний кордон (ч. 2, 3 ст. 332 КК України). Одному із них загрожує до 7, іншому – до 9 років позбавлення волі.

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