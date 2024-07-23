Ті, хто вчасно оновив військово-облікові дані, отримали спеціальну галочку в Резерв+ — Катерина Черногоренко

Військовозобов’язаних, які оновили дані в строк, помітили спеціальною позначкою в Резерв+.

У військовозобов’язаних, які оновили дані в строк до 16 липня, буде спеціальна позначка у застосунку Резерв+. Це потрібно, аби відсіяти тих, хто оновив дані вчасно.

«ТЦК та поліція можуть відразу бачити цю позначку», – повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко LIGA.net

Наприклад, може бути ситуація, коли громадянин оновив дані у ЦНАП, а вже після 16 липня завантажив Резерв+ та міг знову оновити або уточнити дані. Як вказала Черногоренко, у таких кейсах важливо розуміти, що така людина вже виконала вимогу законодавства.

Для отримання спеціальної позначки потрібно мати застосунок останньої версії та оновити документ.

У Резерв+ треба натиснути на три крапки поряд з іменем військовозобов'язаного та клікнути на «Оновити документ» (третій пункт у меню).

Після цього на головній сторінці застосунку під написом «військово-обліковий документ» з'явиться галочка та напис «Дані уточнено вчасно».

Такий же напис з'явиться і в повній інформації про документ. Щоб побачити, треба натиснути на три крапки, потім повна інформація і проскролити до низу. Також повні дані буде видно, якщо відсканувати QR-код: він відкривається, якщо один раз тапнути по документу.

Нагадаємо, раніше Катерина Черногоренко порівняла процес вибору тих, хто отримає повістки, з таргетованою рекламою.

«Генштаб розуміє, які потреби у них зараз є – які професійні навички, який вік людей і їх умовний профайл, який має бути.

Генштаб направляє запит стосовно певних критеріїв, наприклад, у людини не має бути відстрочки чи бронювання. Ми працюємо на рівні тих критеріїв, які нам дає Генштаб.

По цих критеріях ТЦК формує переліки, умовно кажучи, автоматично через систему. І далі вже працює з кожним військовозобов’язаним» - зазначила вона.

За її словами, Реєстр «Оберіг» робить процес оповіщення швидшим і більш цільовим.

Для цього, власне, і потрібно було оновлювати дані, зокрема через Резерв+.

«Це схоже на таргетовану рекламу. Тобто, ти працюєш саме з тими аудиторіями, які тобі зараз потрібні, не витрачаючи свій додатковий час» - підкреслила вона.

Простіше кажучи, за допомогою Реєстру «Оберіг» можна автоматично зробити «вибірку» найбільш підходящих людей за віком чи фахом, а потім викликати їх у ТЦК повістками.

При цьому, якщо людина не приймає чи не розписується в оповіщеннях від ТЦК, то воно буде вважатися врученим, пояснила Катерина Черногоренко.

Автор: Наталя Мамченко

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