Мобилизовали забронированного – суд отменил приказ начальника ТЦК о призыве и обязал воинскую часть уволить мужчину с военной службы

ТЦК призвал мужчину, который имел бронирование от мобилизации, а военная часть отказала в увольнении с военной службы, потому что бронирование не является основанием для увольнения – суд отменил решение ТЦК и обязал воинскую часть уволить со службы истца.

Руководитель ТЦК обязан организовать проведение проверок состояния бронирования военнообязанных на период мобилизации. ТЦК должен проверить наличие или отсутствие права на отсрочку от призыва по мобилизации, учитывая соответствующее уведомление со стороны лица.

Неосведомленность ТЦК о наличии у лица права на отсрочку от призыва не опровергает наличие такого права.

Зачисление в списки личного состава воинской части производно от приказа ТЦК о мобилизации, а следовательно, такие действия воинской части также нарушают права забронированного лица, поэтому суд может обязать воинскую часть принять решение об освобождении лица от прохождения военной службы.

Соответствующую позицию высказал Ивано-Франковский окружной административный суд в решении от 19 июля 2024 года по делу №300/4328/24.

Примечательно, что, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», по другому делу о мобилизации лица, не достигшего мобилизационного возраста, этот же суд высказал несколько отличную позицию в части последствий установления незаконности действий ТЦК.

Обстоятельства дела

Мужчина обратился в суд с административным иском к ТЦК и к воинской части, в котором просил, во-первых, признать противоправным и отменить приказ начальника ТЦК о призыве на военную службу в воинскую часть, во-вторых, обязать воинскую часть освободить от прохождения военной службы.

Истец 1 апреля 2024 года был призван на военную службу и в дальнейшем зачислен в списки личного состава воинской части на должность курсанта.

Он считает такие действия противоправными, поскольку согласно выпискам из приказа Минэкономики ему была предоставлена ​​отсрочка от призыва сроком на 6 месяцев до 28.09.2024.

В связи с приведенным истцом был представлен рапорт командиру воинской части об освобождении от прохождения военной службы на основании абз. 2 ст. 39 Закона «О воинской обязанности и военной службе», абз. 1 ч. 1 ст. 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Однако воинская часть отказала в удовлетворении рапорта, поскольку бронирование военнообязанного, как основание для увольнения с военной службы, не предусмотрено в статье 26 Закона «О воинской обязанности и военной службе».

Истец отмечает, что согласно абз. 2 ст. 39 Закона «О воинской обязанности и военной службе» предусмотрено, что на военную службу во время мобилизации призываются резервисты и военнообязанные, состоящие в запасе и не забронированные в установленном порядке на период мобилизации, независимо от места их пребывания на военном учете.

Закон предусматривает, что забронированные работники не подлежат мобилизации.

Кроме того, истец считает, что он не несет ответственности за доведение до воинской части информации об отсрочке, ведь такая процедура зависит от коммуникации между предприятием, где работает истец, и Генеральным штабом ВСУ, Командованием Сухопутных войск ВСУ и предприятиями, учреждениями, организациями, осуществляющих бронирование работников.

Представитель воинской части возразил об удовлетворении исковых требований. Указал, что истец был призван на военную службу во время мобилизации и с 2.04.2024 отнесен к спискам личного состава на должность курсанта и в настоящее время является военнослужащим. Следовательно, на истца распространяется законодательство о прохождении военной службы.

По мнению представителя ответчика, основания для увольнения истца из военные службы, определенные п. 2 ч. 4 ст. 26 Закона «О воинской обязанности и военной службе» отсутствуют. Кроме того, военная часть не осуществляет мобилизационные мероприятия согласно Закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации», а поскольку истец был призван на военную службу во время мобилизации, то мобилизационные мероприятия по нему завершены.

В свою очередь представитель ТЦК отметил, что документы о наличии у истца отсрочки от призыва по мобилизации в связи с бронированием в ТЦК не поступали.

Кроме того, проверкой в ​​АИТС «Оберег» было установлено, что оснований для отсрочки у истца нет. По мнению представителя ТЦК, причиной отсутствия документов о наличии бронирования могло служить то, что лицо, ответственное за военный учет на предприятии, где работал истец, не отправило такого сообщения и/или не проверило взятие истца на специальный учет военнообязанных.

Обращено внимание, что Генеральный штаб доводит приказы о бронировании в соответствующие ТЦК, а истец до 30.03.2024 не состоял на военном учете в ТЦК, а следовательно, ТЦК никакая информация о бронировании истца не доводилась.

Отмечает, что отмена приказа о призыве по мобилизации в соответствии со ст. 26 Закона «О воинской обязанности и военной службе» не является основанием для увольнения с военной службы.

По постановлению Ивано-Франковского окружного админсуда от 8.07.2024 обеспечен иск путем запрета воинской части совершать какие-либо действия по направлению/переводу военнослужащего-истца для прохождения воинской службы в другое место службы или другой воинской части до вступления в законную силу решения суда по этому делу.

Истец в ответ на отзыв отмечает, что факт наличия бронирования на предприятии в порядке, установленном КМУ, является самостоятельным и достаточным основанием для получения отсрочки от мобилизации. ТЦК в процессе осуществления мобилизационных процедур должен выяснить наличие оснований для отсрочки, освобождения от военной службы, что предусмотрено Постановлением КМУ от 23.02.2022 №154, которым утверждено Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Что решил суд

Суд установил, что в ноябре 2020 истец принят на работу в ЧАО на должность машиниста крана, что подтверждается справкой от 2.04.2024.

Согласно выписке из приказа Минэкономики о бронировании военнообязанного, работающего в ЧАО на должности машиниста, в соответствии с приказом Минэкономики от 28.06.2023 предоставлена ​​отсрочка от призыва на 6 месяцев до 28.12.2023, в дальнейшем отсрочка продлена.

3.04.2024 ЧАО направлено начальнику ТЦК об уведомлении о бронировании военнообязанных согласно списку, среди которых есть истец.

Согласно выписке из приказа начальника ТЦК от 1.04.2024 истец призван на военную службу.

На рапорт истца от 13.04.2024, военная часть письмом от 4.05.2024 сообщила, что такое основание как наличие бронирования для увольнения с военной службы не предусмотрено, а следовательно, отсутствуют правовые основания для увольнения с военной службы.

Суд указал, что статьей 23 Закона №3543-XII предусмотрена отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации, которая предоставляется, в частности, военнообязанным, забронированным на период мобилизации и на военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также по предприятиям, учреждениям и организациям.

Судом установлено, что в соответствии с приказом Минэкономики от 28.03.2024 истец забронирован по ЧАО «Ивано-Франковскцемент», и предоставлена отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации сроком на 6 месяцев до 28.09.2024.

Следовательно, на момент вынесения приказа начальника ТЦК от 1.04.2024, в соответствии с требованиями статьи 23 Закона №3543-XII истец имел отсрочку от призыва на военную службу в срок до 28.09.2024 включительно, и не подлежал призыву на военную службу во время мобилизации. Однако ТЦК не были приняты надлежащие меры по выяснению таких обстоятельств.

Суд отмечает, что согласно п. 8 Положения о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины от 23.02.2022 №154, выполнение задания по вопросам воинской обязанности и военной службы, мобилизационной подготовки и мобилизации, призыва граждан на военную службу возложены именно на районные ТЦК.

По поводу доводов ТЦК о том, что до 30.03.2024 истец не состоял на военном учете, и информация о бронировании истца отсутствует, суд отмечает следующее.

Согласно п. 4 Положения ТЦК выполняют возложенные на них задачи во взаимодействии с местными госадминистрациями, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также с органами военного управления, соединениями, воинскими частями, учреждениями, организациями, высшими военными учебными заведениями и военными учебными подразделениями высшего образования Вооруженных сил и других военных формирований, Госспецсвязи, правоохранительными и разведывательными органами, государственными органами специального назначения с правоохранительными функциями, общественными объединениями (организациями).

Согласно абз.9 пункта 11 Положения о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, утвержденного постановлением Кабинета Министров №154 (в редакции, действующей на момент возникновения правоотношений), районные ТЦК, кроме функций, указанных в пункте 9 настоящего Положения, в частности, оформляют для военнообязанных, резервистов отсрочки от призыва во время мобилизации и в особый период и военное время, которые предоставляются в установленном порядке, а также ведут их специальный учет.

Также по предписаниям п.15 Положения руководитель ТЦК обязан организовывать проведение проверок состояния бронирования военнообязанных на период мобилизации.

Из приведенного следует сделать вывод, что обязанность по проверке наличия отсрочки от призыва во время мобилизации на военную службу и оснований для ее предоставления возложена на районные территориальные центры комплектования и социальной поддержки, поэтому ТЦК должен был проверить наличие или отсутствие у истца права на отсрочку от призыва по мобилизации, учитывая ответное сообщение со стороны истца.

К тому же, судом выяснено, что из АИТС «Оберег» ТЦК было известно, что истец состоял на учете в ТЦК, что опровергает позицию ТЦК, что истец не привязан ни к одному ТЦК.

Кроме того, как отмечалось выше, 3.04.2024 ЧАО «Ивано-Франковскцемент» отправлено письмо начальнику ТЦК о сообщении о бронировании военнообязанных согласно списку, среди которых есть истец, которое было вручено ответчику.

В то же время пунктом 6 Постановления №194 прямо предусмотрено, что Министерство обороны организует через Генеральный штаб Вооруженных Сил доведение в однодневный срок до ТЦК выписок из приказов Минэкономики.

В любом случае, по убеждению суда, истец не может нести ответственность за доведение до ответчика информации об отсрочке от призыва, поскольку такая процедура зависит от коммуникации между предприятием, где работает истец, ТЦК, а не от действий истца.

Более того, неосведомленность ТЦК о наличии у истца права на отсрочку от призыва не опровергает того факта, что истец не подлежал призыву на военную службу во время мобилизации в соответствии со статьей 23 Закона №3543-XII.

По убеждению суда, в данном случае, учитывая очевидную незаконность обжалуемого истцом акта индивидуального действия, хотя он и исчерпывает действие фактом исполнения, его отмена не нарушит стабильности публично-правовых отношений и принцип правовой определенности, а наоборот будет указывать на недопустимость допущения неправомерных действий центром комплектование при мобилизации военнообязанных лиц, имеющих право на отсрочку от призыва.

С учетом вышеуказанного суд приходит к выводу о том, что приказ начальника ТЦК о призыве на военную службу во время мобилизации в части призыва на военную службу во время мобилизации истца в воинскую часть, является противоправным и подлежит отмене.

Относительно искового требования – обязать воинскую часть освободить от прохождения военной службы истца, суд отмечает, что в спорных правоотношениях нарушение прав истца произошло вследствие противоправного приказа начальника ТЦК о призыве.

В то же время, суд обращает внимание, что отнесение истца с 2.04.2024 в списки личного состава воинской части является производным от приказа о мобилизации, а следовательно, такие действия также нарушают права истца, а потому, при таких обстоятельствах, следует обязать воинскую часть принять решение об освобождении истца от прохождения воинской службы.

Следовательно, суд признал противоправным и отменил приказ начальника ТЦК о призыве истца и обязал воинскую часть принять решение об освобождении от прохождения военной службы истца.

Примечательно, что в решении от 28 июня 2024 г. по другому делу №300/1914/24 Ивано-Франковский окружной административный суд указал, что п. 2 ч. 4 статьи 26 Закона №2232-XII определены основания увольнения с военной службы во время военного состояния военнослужащих, проходящих военную службу по призыву во время мобилизации.

И среди таких оснований отсутствует отмена приказа о призыве лица на военную службу.

«Признание противоправными действий или решений ТЦК, касающихся мобилизации истца, не восстановят нарушенных прав последнего, поскольку следствием такого способа защиты прав истца не может быть увольнение истца с военной службы.

Правоотношения между истцом и ответчиком, связанные с мобилизацией, завершились принятием приказа о призыве по мобилизации и направлении истца в распоряжение командира Военной части» - подчеркнул суд.

Автор: Наталя Мамченко

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