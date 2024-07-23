В Одесской области задержали мужчину, который поджег квестовый автобус

Во время задержания злоумышленник вел себя неадекватно, имел явные признаки наркотического опьянения.

В Одесской области правоохранители задержали и сообщили о подозрении мужчине, который поджег квестовый автобус. Об этом сообщили на официальном сайте полиции региона.

Полицейские установили, что проходя мимо автобуса, предназначенного для детских квестов, 27-летний злоумышленник силой открыл дверь транспорта и зашел в салон, где зажигалкой поджег сиденье и обивку стен, из-за чего произошло возгорание. Во время осмотра происшествия полицейские изъяли вещи, подтверждающие противоправность действий злоумышленника. Указанные вещественные доказательства были направлены на экспертизу.

Сумма нанесенного ущерба владелице квестового транспорта будет установлена ​​в ходе следствия по результатам назначенных в рамках уголовного производства экспертиз.

«Собрав достаточное количество доказательств, мы сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст.194 Уголовного кодекса Украины, то есть в умышленном повреждении чужого имущества путем поджога. Согласно действующему законодательству, его противоправные действия наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет», - сообщил начальник отделения полиции №1 Одесского районного управления полиции №1 подполковник полиции Владимир Чернухин.

Также он добавил, что во время задержания злоумышленник вел себя неадекватно, имел явные признаки наркотического опьянения, поэтому был доставлен в медицинское учреждение для прохождения обследования.

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