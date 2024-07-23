На Одещині затримали чоловіка, який підпалив квестовий автобус

Під час затримання зловмисник поводився неадекватно, мав явні ознаки наркотичного сп’яніння.

На Одещині правоохоронці затримали та повідомили про підозру чоловіку, який підпалив квестовий автобус. Про це повідомили на офіційному сайті поліції регіону.

Поліцейські встановили, що йдучи повз автобус, призначений для дитячих квестів, 27-річний зловмисник силою відкрив двері транспорту та зайшов до салону, де запальничкою підпалив сидіння та оббивку стін, через що відбулось загоряння. Під час огляду місця події поліцейські вилучили речі, що підтверджують протиправність дій зловмисника. Вказані речові докази скерували на експертизу.

Суму завданих збитків власниці квестового транспорту буде встановлено в ході слідства за результатами призначених в рамках кримінального провадження експертиз.

«Зібравши достатню кількість доказів, ми повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст.194 Кримінального кодексу України, тобто в умисному пошкодженні чужого майна шляхом підпалу. Згідно із чинним законодавством його протиправні дії караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років», - повідомив начальник відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 підполковник поліції Володимир Чернухін.

Також він додав, що під час затримання зловмисник поводився неадекватно, мав явні ознаки наркотичного сп’яніння, тому був доставлений до медичного закладу для проходження освідування.

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