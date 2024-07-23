Закликали чинити спротив мобілізації: затримали екс-тележурналіста та його спільників

Правоохоронці затримали відомого провокатора та його спільників, які закликали до збройного спротиву мобілізації.

Правоохоронці затримали повідомили про підозру 44-річному колишньому тележурналісту, що наразі називає себе блогером та трьом його спільникам, які закликали чинити спротив мобілізації. Про це повідомили Київська міська прокуратура та СБУ.

За даними слідства, підозрювані у період дії воєнного стану на сторінках у соцмережах, а також у Telegram-каналі та YouTube-каналі поширювали інформацію, спрямовану на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань.

У СБУ зазначили, що також вони створили сайт, де «зливали» персональні дані українських військових, насамперед представників ТЦК та правоохоронців.

За результатами проведення судової лінгвістичної експертизи, у публікаціях, які розміщені на сторінках колишнього журналіста, містяться публічні заклики до чоловіків чинити спротив, у тому числі силовий, військовим і правоохоронним органам під час проведення ними мобілізаційних заходів.

Блогер та його спільники усіляко дискредитували мобілізацію, працівників ТЦК, поліції, а також чоловіків, які були мобілізовані.

Наразі чотирьом особам повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

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