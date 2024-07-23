Блінкен, Салліван та Остін втратять посади, якщо Камала Гарріс стане президентом США — ЗМІ

У разі обрання Камали Гарріс президентом США свої посади можуть втратити Ентоні Блінкен, Ллойд Остін та Джейк Салліван.

Держсекретар Ентоні Блінкен, міністр оборони Ллойд Остін та радник з національної безпеки Джейк Салліван, ймовірно, втратять посади, якщо Камала Гарріс переможе на президентських виборах у США. Про це повідомило видання The Wall Street Journal з посиланням на колишніх та нинішніх чиновників.

У виданні назвали всіх трьох «ключових призначенців» нинішнього президента Джо Байдена та зазначили, що обрання Гарріс може «привести до струсів» у команді Демократичної партії з національної безпеки.

У The Wall Street Journal додають, що центральну роль у команді Гарріс, ймовірно, гратиме її радник із національної безпеки Філіп Гордон. В адміністрації Барака Обами Гордон був найвищою посадовцем Держдепартаменту по Європі, а потім працював високопосадовцем Білого дому з питань Близького Сходу.

Раніше ми писали, що Мішель Обама все ще у списку тих, хто може стати кандидатом у президенти США на заміну Байдену.

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