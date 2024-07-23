ЗМІ поширили фейкову новину про смерть 39-го президента США Джиммі Картера

В оточенні Джиммі Картера спростували повідомлення про смерть 39 президента США.

Фото: kxlf.com

У вівторок, 23 липня, засоби масової інформації поширили фейкову новину про смерть 39 президента США Джиммі Картера.

Американська ультраправа активістка Лора Лумер опублікувала листа нібито від імені офісу Картера з повідомленням про його смерть. Лист виявився фейком.

Сама Лумер уже спростувала своє повідомлення.

У «Центрі Картера» підтвердили, що стан здоров'я Картера не змінився, передає NewsNation.

Джиммі Картер став 39-м президентом США у 1977 році. Він пробув на посаді до 1981 року. Пізніше за свою миротворчу діяльність у 2002 році отримав Нобелівську премію миру «за зусилля щодо мирного залагодження конфліктів у всьому світі та боротьбу за права людини».

Зараз Картеру 99 років, а 1 жовтня йому виповниться 100 років.

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