Двох суддів визнано такими, що відповідають займаній посаді — ВККС

ВККС визначала результати кваліфікаційного оцінювання чотирьох суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді.

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У вівторок, 23 липня, в засіданнях колегій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України проводилися співбесіди та визначалися результати кваліфікаційного оцінювання чотирьох суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді Комісією ухвалено такі рішення:

Гринь Назар Григорович - Саксаганський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - 761,125 - відповідає займаній посаді. Питання щодо внесення подання з рекомендацією для призначення на посаду судді внести на розгляд Комісії у пленарному складі

Тьор Євгеній Миколайович - Знам’янський міськрайонний суд Кіровоградської області - 633 - не відповідає займаній посаді. Внести подання до Вищої ради правосуддя про звільнення судді з посади

Гальонкіна Юлія Сергіївна - Октябрський районний суд міста Полтави - відкладено

Пасацька Лариса Анатоліївна - Ватутінський міський суд Черкаської області - 748,25 - відповідає займаній посаді.

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