Двое судей признаны такими, что соответствуют занимаемой должности — ВККС

ВККС определяла результаты квалификационной оценки четырех судей местных судов на соответствие занимаемой должности.

Во вторник, 23 июля, в заседаниях коллегий Высшей квалификационной комиссии судей Украины проводились собеседования и определялись результаты квалификационной оценки четырех судей местных судов на соответствие занимаемой должности.

По результатам квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности Комиссией приняты следующие решения:

Гринь Назар Григорьевич – Саксаганский районный суд города Кривого Рога Днепропетровской области – 761,125 – соответствует занимаемой должности. Вопрос о внесении представления с рекомендацией для назначения на должность судьи внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе

Тьор Евгений Николаевич - Знаменский горрайонный суд Кировоградской области - 633 - не соответствует занимаемой должности. Внести представление в Высший совет правосудия об увольнении судьи с должности

Гальонкина Юлия Сергеевна – Октябрьский районный суд города Полтавы – отложен

Пасацька Лариса Анатольевна – Ватутинский городской суд Черкасской области – 748,25 – соответствует занимаемой должности

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