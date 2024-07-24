Суд отменил штраф ТЦК за то, что мужчина не предъявил военно-учетный документ, потому что в Реестре «Оберег» были данные о его пребывании на учете

ТЦК наложил штраф 17 тысяч грн на мужчину за то, что тот не показал свой военно-учетный документ, но в этом же постановлении ТЦК отметил, что по данным Реестра «Оберег» мужчина состоит на учете – что решил суд.

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Мужчина обратился в Ямпольский райсуд Винницкой области с иском об отмене постановления ТЦК.

Так, 4 июля 2024 через «Укрпочту» он получил постановление от 20 июня 2024, которым начальник ТЦК привлек его к административной ответственности по ч. 3 ст. 210-1 КУоАП и наложил штраф в 17 тысяч грн.

В обжалованном постановлении ТЦК отмечено, что 11 июня 2024 года мужчина был доставлен пограничниками в ТЦК. Согласно проверке базы данных систем Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов АИТС «ОБЕРЕГ» установлено, что он состоит на военном учете.

Но требование должностных лиц предъявить свой военно-учетный документ истец не выполнил. Согласно п. 49 Порядка проведения призыва граждан и военной службы во время мобилизации, утвержденного постановлением КМУ от 16 мая 2024 №560 в период проведения мобилизации уполномоченные представители ТЦК или полицейские, а также представители Госпогранслужбы вправе требовать у граждан мужского пола в возрасте от 18 60 лет военно-учетный документ (военно-учетный документ в электронной форме) вместе с документом, удостоверяющим личность.

Истец считает постановление ТЦК незаконным.

В частности, мужчина указал, что из постановления ТЦК следует, что путем проверки базы данных системы Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов АИТС «ОБЕРЕГ» было установлено, что он состоит на военном учете военнообязанных.

То есть, ТЦК в данном постановлении свидетельствует о том обстоятельстве, что была возможность и были получены персональные данные истца из Реестра «Оберег» путем электронного информационного взаимодействия.

Следовательно, согласно примечанию к ст.210 КУоАП, положения статей 210, 210-1 КУоАП по наложению штрафа не применяются.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 19 мая вступил в силу Закон №3696-IX (законопроект 10379), предусматривающий – если Минобороны как держатель Реестра «Оберег» имеет возможность самостоятельно получить персональные данные из других электронных ресурсов, то ответственность по статьям 210 и 210-1 КУоАП за нарушение правил военного учета не наступает. Заместитель министра обороны по цифровизации Катерина Черногоренко ранее указала на эти изменения. «Были внесены изменения в статью 210 КУоАП. Если человек не обновил свои данные – там несколько десятков полей, и при этом у государства есть обмены по данным с другими реестрами, то на человека такой штраф не налагается. Это очень человечное сервисное изменение», - отметила она.

Что решил суд

Ямпольский районный суд Винницкой области в решении от 17 июля 2024 г. по делу 153/1044/24 отмечает, что из содержания обжалуемого постановления ТЦК усматривается, что согласно проверке базы данных системы АИТС «ОБЕРЕГ» истец состоит на военном учете военнообязанных.

11.06.2024 требование должностных лиц предъявить свой военно-учетный документ истец не выполнил.

В протоколе от 11 июня 2024 мужчина указал, что у него «отсутствует военно-учетный документ призывника», поскольку он его не получал.

Суд отметил, что согласно ч. 3 ст. 210-1 КУоАП предусмотрена ответственность лица за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации в особый период.

Вместе с этим, согласно примечанию к ст. 210 КУоАП – положения статей 210, 210-1 КУоАП не применяются в случае возможности получения держателем Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов персональных данных призывника, военнообязанного, резервиста путем электронного информационного взаимодействия другими информационно-коммуникационными системами, реестрами (в том числе публичными), базами (банками) данных, держателями (распорядителями, администраторами) которых являются государственные органы.

Из обжалуемого постановления ТЦК усматривается, что 11 июня 2024 г. после проверки базы данных системы АИТС «ОБЕРЕГ» было установлено, что истец состоит на военном учете.

Таким образом, ТЦК имел возможность и получил из системы Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов АИТС «ОБЕРЕГ» персональные данные военнообязанного истца о том, что последний состоит на военном учете в ТЦК, а потому у ответчика не было оснований для привлечение истца к административной ответственности по ч.3 ст.210-1 КУоАП, согласно примечанию к ст. 210 КУоАП.

Следовательно, суд отменил постановление ТЦК.

Автор: Наталя Мамченко

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