$170 000 взятки за закрытие дела: сообщено о подозрении еще одному прокурору ОГП

Подозрение в деле о $170 000 взятки получил прокурор одного из отделов Офиса Генерального прокурора.

Как известно, прокуроров Офиса Генпрокурор разоблачили на получении взятки в размере $170 тысяч.

Позже правоохранители сообщили о подозрении прокурору одного из отделов Офиса Генерального прокурора, разоблаченного на подстрекательстве к предоставлению 170 тыс. долларов США неправомерной выгоды. Об этом сообщила пресс-служба САП.

В ходе досудебного расследования было установлено, что в конце июня - начале июля 2024 у прокурора возник преступный умысел на подстрекательство представителя частного общества к предоставлению неправомерной выгоды прокурору по делу о незаконном отчуждении должностными лицами имущества в пользу частного общества.

Согласно разработанному алгоритму прокурор в производстве должен обеспечить предоставление заключения судебной экспертизы об отсутствии материального ущерба, после чего уголовное производство должно быть закрыто и как следствие отменены аресты имущества с запретом осуществления строительства.

На сегодняшний день указанному прокурору сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, прокурору ОГП, разоблаченного на получении взятки в размере $170 тысяч, избрали меру пресечения.

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