Практика судов
  1. В Украине

$170 000 взятки за закрытие дела: сообщено о подозрении еще одному прокурору ОГП

19:08, 23 июля 2024
Подозрение в деле о $170 000 взятки получил прокурор одного из отделов Офиса Генерального прокурора.
$170 000 взятки за закрытие дела: сообщено о подозрении еще одному прокурору ОГП
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, прокуроров Офиса Генпрокурор разоблачили на получении взятки в размере $170 тысяч.

Позже правоохранители сообщили о подозрении прокурору одного из отделов Офиса Генерального прокурора, разоблаченного на подстрекательстве к предоставлению 170 тыс. долларов США неправомерной выгоды. Об этом сообщила пресс-служба САП.

В ходе досудебного расследования было установлено, что в конце июня - начале июля 2024 у прокурора возник преступный умысел на подстрекательство представителя частного общества к предоставлению неправомерной выгоды прокурору по делу о незаконном отчуждении должностными лицами имущества в пользу частного общества.

Согласно разработанному алгоритму прокурор в производстве должен обеспечить предоставление заключения судебной экспертизы об отсутствии материального ущерба, после чего уголовное производство должно быть закрыто и как следствие отменены аресты имущества с запретом осуществления строительства.

На сегодняшний день указанному прокурору сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, прокурору ОГП, разоблаченного на получении взятки в размере $170 тысяч, избрали меру пресечения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Директор секретной службы США уволилась, так и не дав четких ответов законодателям об обстоятельствах покушения на Трампа

Директор секретной службы США Кимберли Читл сообщила, что уходит в отставку

Солдат сфотографировал свой зенитный ракетный комплекс и отослал фото родным: что решил суд

За хранение на мобильном телефоне информации с ограниченным доступом и пересылку ее друзьям и родным, военнослужащий получил штраф в размере 1020 гривен.

Если адвокаты мешают вручению копии обвинительного акта и материалов досудебного расследования, прокурор может вручить их в подготовительном судебном заседании – Верховный Суд

В случае, если обвиняемый изменил адрес, в том числе электронный, он должен довести этот факт до сведения прокурора для обеспечения надлежащей коммуникации в рамках уголовного производства – позиция Верховного Суда.

Попытка убийства Трампа: директор секретной службы США разозлила законодателей отсутствием четких ответов

Директор секретной службы США Кимберли Читл разозлила законодателей от обеих партий нечеткими ответами о стрельбе по Дональду Трампу

Вовремя обновившие военно-учетные данные получили специальную галочку в Резерв+ — Катерина Черногоренко

Военнообязанные, которые обновили данные в срок, были отмечены специальной отметкой в Резерв+.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Боровков
    Дмитро Боровков
    заступник голови Залізничного районного суду м. Львова