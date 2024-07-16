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Прокуроров Офиса Генпрокурор разоблачили на получении взятки в размере $170 тысяч – НАБУ

11:10, 16 июля 2024
По данным НАБУ, прокуроры получили деньги за закрытие уголовного производства.
Прокуроров Офиса Генпрокурор разоблачили на получении взятки в размере $170 тысяч – НАБУ
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В Национальном антикоррупционном бюро Украины сообщили о том, что разоблачили прокуроров Офиса Генерального прокурора на получении неправомерной выгоды в размере 170 тыс. дол. США за принятие решения о закрытии уголовного производства.

«Один из прокуроров задержан после получения неправомерной выгоды. Ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины», - заявили в НАБУ.

Сообщаются, что решается вопрос об сообщении о подозрении другим участникам преступления.

Напомним, 15 июля также стало известно, что НАБУ и САП сообщили народному депутату Украины IX созыва о подозрении в просьбе предоставить неправомерную выгоду председателю сельского совета на Сумщине и организации его получения.

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