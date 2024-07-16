Избран глава Богуславского райсуда Киевской области

Председателем Богуславского райсуда Киевской области избрана Каролина Романенко.

12 июля в Богуславском районном суде Киевской области состоялось собрание судей, на котором решался вопрос избрания председателя суда.

Во исполнение статьи 20 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» собранием судей путем тайного голосования председателем Богуславского районного суда Киевской области избрана Романенко Каролина Сергеевна.

Ранее мы писали, что избран председатель Заводского районного суда Днепродзержинска.

Также избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Кроме того, избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

Еще избран председатель Шацкого районного суда Волынской области.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.