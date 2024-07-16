Практика судов
  1. В Украине

В Киев прибыли представители МВФ: будут обсуждать налогово-бюджетные планы Украины

10:52, 16 июля 2024
16 июля команда Международного валютного фонда начинает работу в Киеве.
В Киев прибыли представители МВФ: будут обсуждать налогово-бюджетные планы Украины
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

 Во вторник, 16 июля, в Киеве состоится встреча специалистов Международного валютного фонда (МВФ) во главе с руководителем миссии Фонда Гевином Греем с представителями власти страны и другими партнерами по налогово-бюджетным планам Украины на краткосрочную и среднесрочную перспективу, передает «Радио Свобода».

«Дискуссии будут фокусироваться на налогово-бюджетных планах власти на второе полугодие текущего года и среднесрочную перспективу», - заявил постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян.

В конце прошлой недели глава Нацбанка Украины Андрей Пышный по итогам встреч с представителями МВФ отметил, что пятый пересмотр программы расширенного финансирования (EFF) с МВФ будет посвящен фискальным вопросам и поиску источников финансирования на следующие годы.

Напомним, глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа 15 июля сообщила в фейсбуке о подготовке изменений в закон о госбюджете-2024 для покрытия его «дыры» в 400-500 млрд грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Экономическое бронирование уже существует – критерий иностранного финансирования применяют для бронирования ОО, а критерий зарплаты и уплаты налогов – для отдельных предприятий

Бронирование общественных организаций по критерию наличия иностранного финансирования поднимает вопрос, почему некоторые ОО выступают против экономического бронирования.

Может ли ТЦК штрафовать мужчин, которые сейчас обновили данные за то, что они в свое время нарушили правила военного учета, и как суды считают сроки в связи с изменениями в КУоАП

Пришел обновить данные, но ТЦК оштрафовал «задним числом» за то, что не пришел в 2022 году – какую позицию заняли суды по отсчету сроков наложения штрафов.

Как будет выглядеть модернизированная ЕСИТС: концепция Государственной судебной администрации

Обеспечить работу новой ЕСИТС поможет искусственный интеллект.

В ВККС советуют кандидатам в апелляционные суды «не зубрить» правильные ответы

Попытка заучить верные ответы на тесты может сыграть с кандидатами злую шутку, указали в ВККС.

17 июля истекает срок на обновление военно-учетных данных – как и когда начнут налагать штрафы

Данные обо всех военнообязанных, независимо от того, обновляли они их или нет, уже должны быть в Реестре «Оберег» – и далее те, кто эти данные не обновил, могут получить штрафы.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Василяка
    Дмитро Василяка
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду