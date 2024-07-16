В Киев прибыли представители МВФ: будут обсуждать налогово-бюджетные планы Украины

16 июля команда Международного валютного фонда начинает работу в Киеве.

Во вторник, 16 июля, в Киеве состоится встреча специалистов Международного валютного фонда (МВФ) во главе с руководителем миссии Фонда Гевином Греем с представителями власти страны и другими партнерами по налогово-бюджетным планам Украины на краткосрочную и среднесрочную перспективу, передает «Радио Свобода».

«Дискуссии будут фокусироваться на налогово-бюджетных планах власти на второе полугодие текущего года и среднесрочную перспективу», - заявил постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян.

В конце прошлой недели глава Нацбанка Украины Андрей Пышный по итогам встреч с представителями МВФ отметил, что пятый пересмотр программы расширенного финансирования (EFF) с МВФ будет посвящен фискальным вопросам и поиску источников финансирования на следующие годы.

Напомним, глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа 15 июля сообщила в фейсбуке о подготовке изменений в закон о госбюджете-2024 для покрытия его «дыры» в 400-500 млрд грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.