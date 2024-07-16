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Минюст США обжалует решение о прекращении дела против Трампа относительно секретных документов

10:34, 16 июля 2024
Министерство юстиции США заявило, что будет готовить апелляцию по этому решению.
Минюст США обжалует решение о прекращении дела против Трампа относительно секретных документов
Источник фото: Reuters
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Министерство юстиции США обжалует решение Окружного суда штата Флорида о закрытии дела против бывшего президента страны Дональда Трампа по хранению секретных документов в его резиденции. Об этом пишет «Reuters».

Пресс-секретарь специального прокурора Джека Смита заявил, что решение судьи «отклоняется от единого заключения всех предыдущих судов», рассматривавших этот вопрос. Как пишет «Reuters», суды последовательно признавали, что генеральный прокурор имеет право назначать специальных советников для проведения определенных расследований.

Министерство юстиции США заявило, что будет готовить апелляцию по этому решению.

Как писала «Судебно-юридическая газета», уголовное дело против Дональда Трампа по обвинениям в том, что он незаконно хранил секретные документы в своем клубе Мар-а-Лаго, было закрыто 15 июля председательствующим судьей из Флориды. Она постановила, что специальный прокурор, открывший дело, был назначен в нарушение Конституции США.

В прошлом году Трампу было предъявлено обвинение в хранении документов уровня национальной безопасности в Мар-а-Лаго и препятствовании попыткам правительства получить их, в том числе из-за того, что оно частично отклонило повестку великого жюри, которая обязывала его вернуть любые секретные документы в Департамент юстиции. Трамп не признал себя виновным.

Команда Трампа считает сам факт назначения специальных прокуроров для расследования по разным делам неконституционным. По другим аналогичным делам суды неоднократно подтверждали право Министерства юстиции США назначать специальных прокуроров для ведения политически щепетильных расследований.

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