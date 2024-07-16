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Мін'юст США оскаржить рішення про припинення справи проти Трампа щодо секретних документів

10:34, 16 липня 2024
Міністерство юстиції США заявило, що готуватиме апеляцію щодо цього рішення.
Мін'юст США оскаржить рішення про припинення справи проти Трампа щодо секретних документів
Джерело фото: Reuters
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Міністерство юстиції США оскаржить рішення Окружного суду штату Флорида про закриття справи проти колишнього президента країни Дональда Трампа щодо зберігання секретних документів у його резиденції. Про це пише «Reuters».

Прессекретар спеціального прокурора Джека Сміта заявив, що рішення судді «відхиляється від єдиного висновку всіх попередніх судів», які розглядали це питання. Як пише «Reuters», суди послідовно визнавали, що генеральний прокурор має право призначати спеціальних радників для проведення певних розслідувань.

Міністерство юстиції США заявило, що готуватиме апеляцію щодо цього рішення.

Як писала «Судово-юридична газета», кримінальна справа проти Дональда Трампа за звинуваченнями в тому, що він незаконно зберігав секретні документи у своєму клубі Мар-а-Лаго, була закрита 15 липня головуючим суддею з Флориди. Вона постановила, що спеціальний прокурор, який відкрив справу, був призначений в порушення Конституції США.

Минулого року Трампу було пред’явлено звинувачення у зберіганні документів рівня національної безпеки в Мар-а-Лаго та перешкоджанні спробам уряду отримати їх, у тому числі через те, що він частково відхилив повістку великого журі, яка зобов’язувала його повернути будь-які секретні документи до департаменту юстиції. Трамп не визнав себе винним.

Команда Трампа вважає сам факт призначення спеціальних прокурорів для розслідування по різних справах неконституційним. В інших аналогічних справах суди неодноразово підтверджували право Міністерства юстиції США призначати спеціальних прокурорів для ведення політично делікатних розслідувань.

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