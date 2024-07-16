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Готували ракетні удари по Харкову та Сумщині: затримали подружжя агентів фсб

11:28, 16 липня 2024
Правоохоронці затримали подружжя, які збирали дані про розміщення військових на Сумщині та Харківщині.
Готували ракетні удари по Харкову та Сумщині: затримали подружжя агентів фсб
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Правоохоронці повідомили про підозру 52-річній жінці за фактом вчинення державної зради, а її 59-річний чоловік відповідатиме за поширення інформації про розташування Збройних Сил України.

Як повідомила Сумська обласна прокуратура, маючи проросійську позицію, жінка з початку 2024 року в одному із месенджерів погодилась на співпрацю з представником держави-агресора. За завданням куратора вона збирала актуальну інформацію про переміщення та місця базування особового складу і техніки ЗСУ у Сумській та Харківській областях.

У повідомленнях, які надсилала росіянину, жінка детально описувала місцевість, зазначаючи геолокацію та кількість військовослужбовців. Більш того, після обстрілів Харківщини вона підтверджувала ураження цілей.

У прокуратурі зазначили, що більшість інформації, яку жінка відправляла окупантам, вона дізнавалась від свого чоловіка. Він систематично об’їжджав необхідну місцевість та інформував дружину про позиції наших захисників.

На даний час за клопотанням слідчого та прокурора рішенням суду підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

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