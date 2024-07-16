Готовили ракетные удары по Харькову и Сумщине: задержали супругов агентов фсб

Правоохранители задержали супругов, собиравших данные о размещении военных на Сумщине и Харьковщине.

Правоохранители сообщили о подозрении 52-летней женщине по факту совершения государственной измены, а ее 59-летний мужчина будет отвечать за распространение информации о расположении Вооруженных Сил Украины.

Как сообщила Сумская областная прокуратура, имея пророссийскую позицию, женщина с начала 2024 в одном из мессенджеров согласилась на сотрудничество с представителем государства-агрессора. По заданию куратора она собирала актуальную информацию о перемещениях и местах базирования личного состава и техники ВСУ в Сумской и Харьковской областях.

В сообщениях, которые посылала россиянину, женщина подробно описывала местность, указывая на геолокацию и количество военнослужащих. Более того, после обстрелов Харьковской области она подтверждала поражение целей.

В прокуратуре отметили, что большинство информации, которую женщина отправляла оккупантам, она узнавала от мужа. Он систематически объезжал необходимую местность и информировал жену о позициях наших защитников.

В настоящее время по ходатайству следователя и прокурора решением суда подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

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