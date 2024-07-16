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Байден заявил, что он «на коне» и готов к новым дебатам с Трампом в сентябре

10:16, 16 июля 2024
Джо Байден заявил, что готов провести новые дебаты с Дональдом Трампом, запланированные на сентябрь.
Байден заявил, что он «на коне» и готов к новым дебатам с Трампом в сентябре
Скриншот из видео
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Президент США Джо Байден заявил, что готов провести новые дебаты с Дональдом Трампом, запланированные на сентябрь. Напомним, Трамп собрал достаточно голосов, чтобы йти в президенты от республиканцев.

В интервью «NBC News» журналист спросил Байдена, готов ли он провести дополнительные дебаты перед запланированными на сентябрь, если появится такая возможность, а также поинтересовался, есть ли у лидера страны «желание вернуться на коня».

Действующий президент США ответил, что готов дебатировать с Трампом тогда, когда они об этом договорились. Также Байден считает, что он уже «на коне».

«Я на коне. Где вы были? Я принял участие в 22 больших мероприятиях, встретился с тысячами людей, с огромными толпами. Много чего происходит. Я на коне. Я выхожу и демонстрирую американскому народу, что я обладаю всеми своими способностями, что мне не нужны заметки», — сказал Байден.

Ранее стало известно, что действующий президент США Джо Байден заверил, что не планирует снимать свою кандидатуру с президентской гонки. В частности, он заявил, что считает себя самым лучшим соперником для Дональда Трампа и имеет шансы победить его.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что после того, как известный американский актер Джордж Клуни выступил в эссе в «New York Times» с критикой против дальнейшей избирательной кампании действующего президента Джо Байдена, к нему присоединилось другие известные личности индустрии развлечений присоединились с призывом, чтобы Байден уступил в гонке другому кандидату.

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