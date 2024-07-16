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Байден заявив, що він «на коні», та готовий до нових дебатів з Трампом у вересні

10:16, 16 липня 2024
Джо Байден заявив, що готовий провести нові дебати з Дональдом Трампом, які заплановані на вересень.
Байден заявив, що він «на коні», та готовий до нових дебатів з Трампом у вересні
Скріншот із відео
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Президент США Джо Байден заявив, що готовий провести нові дебати з Дональдом Трампом, які заплановані на вересень. Нагадаємо, Трамп зібрав достатньо голосів, аби йти у президенти від республіканців.

У інтерв’ю «NBC News» журналіст запитав Байдена, чи готовий він провести додаткові дебати перед тими, що заплановані на вересень, якщо з’явиться така можливість, а також поцікавився, чи є в лідера країни «бажання повернутися на коня».

Чинний президент США відповів, що готовий дебатувати з Трампом тоді, коли вони про це домовилися. Також Байден вважає, що він уже «на коні»

«Я на коні. Де ви були? Я взяв участь у 22 великих заходах, зустрівся з тисячами людей, з величезними натовпами. Багато чого відбувається. Я на коні. Я виходжу і демонструю американському народу, що я володію всіма своїми здібностями, що мені не потрібні нотатки», — сказав Байден.

Раніше стало відомо, що чинний президент США Джо Байден запевнив, що не планує знімати свою кандидатуру із президентських перегонів. Зокрема, він заявив, що вважає себе найкращим суперником для Дональда Трампа та має шанси перемогти його.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що після того, як відомий американський актор Джордж Клуні виступив в есе в «New York Times» з критикою проти подальшої виборчої кампанії чинного президента Джо Байдена, до нього приєдналися інші відомі особистості індустрії розваг із закликом, щоби Байден поступився на перегонах іншому кандидатові.

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