Дональд Трамп офіційно став кандидатом в президенти США від республіканців – ЗМІ

Трамп зібрав достатньо голосів, аби йти у президенти від республіканців.

Джерело фото: AP

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Дональд Трамп у понеділок, 15 липня, офіційно зібрав достатню кількість голосів делегатів Національного зʼїзду Республіканської партії, аби стати єдиним кандидатом на виборах президента США.

Про це повідомляє «АР» із посиланням на заяву сина експрезидента, Еріка Трампа.

«Отримавши достатньо голосів делегатів, щоб здобути номінацію, експрезидент Трамп очолить Республіканську партію на третіх виборах поспіль», - зазначається в повідомленні.

Як пише «Reuters», Трамп має офіційно прийняти кандидатуру від партії під час виступу в прайм-тайм у четвер, 19 липня.

Водночас, як писала «Судово-юридична газета», кандидатом у віцепрезиденти він оголосив Джей Ді Венса, сенатора з Огайо.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.