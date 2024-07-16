Дональд Трамп оголосив свого обранця на посаду віцепрезидента – ним став сенатор з Огайо Джей Ді Венс

Як пишуть у ЗМІ, Джей Ді Венс, який є давнім прихильником Дональда Трампа, потрапив до Сенату саме завдяки підтримці експрезидента.

Джерело фото: АР

Дональд Трамп обрав сенатора від Огайо Джей Ді Венса своїм напарником, який балотуватиметься на посаду віцепрезидента. Про це Трамп оголосив у своїй соціальній мережі.

«Після тривалих роздумів та обмірковувань, а також з урахуваннями надзвичайних талантів багатьох інших, я вирішив, що людиною, яка найкраще підходить для посади віцепрезидента Сполучених Штатів, є сенатор Джей Ді Венс від великого штату Огайо», - написав Трамп.

Венс служив у Корпусі морської піхоти, за два роки закінчив Університет штату Огайо з відзнакою та є випускником юридичної школи Єльського університету. Він був редактором Єльського юридичного журналу та президентом Асоціації ветеранів права Єльського університету.

Як пишуть у ЗМІ, Джей Ді Венс, який є давнім прихильником Дональда Трампа, потрапив до Сенату саме завдяки підтримці експрезидента. Минулого року він разом із 18 іншими республіканцями підписав звернення до Джо Байдена із закликом припинити «необмежену допомогу» і пригрозив блокувати такі пакети Україні.

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