Практика судов
  1. В мире

Дональд Трамп объявил своего избранника на должность вице-президента – им стал сенатор из Огайо Джей Ди Венс

08:29, 16 июля 2024
Как пишут в СМИ, Джей Ди Венс, который является давним поклонником Дональда Трампа, попал в Сенат именно благодаря поддержке экс-президента.
Дональд Трамп объявил своего избранника на должность вице-президента – им стал сенатор из Огайо Джей Ди Венс
Источник фото: АР
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Дональд Трамп избрал сенатора от Огайо Джей Ди Венса своим напарником, который будет баллотироваться на должность вице-президента. Об этом Трамп объявил в своей социальной сети.

«После длительных размышлений и обсуждений, а также с учетом чрезвычайных талантов многих других, я решил, что человеком, лучше всего подходящим для должности вице-президента Соединенных Штатов, является сенатор Джей Ди Венс от великого штата Огайо», - написал Трамп.

Венс служил в Корпусе морской пехоты, за два года окончил Университет штата Огайо с отличием и является выпускником юридической школы Йельского университета. Он был редактором Йельского юридического журнала и президентом Ассоциации ветеранов права Йельского университета.

Как пишут в СМИ, Джей Ди Венс, который является давним поклонником Дональда Трампа, попал в Сенат именно благодаря поддержке экс-президента. В прошлом году он вместе с 18 другими республиканцами подписал обращение к Джо Байдену с призывом прекратить «неограниченную помощь» и пригрозил блокировать такие пакеты Украине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Как будет выглядеть модернизированная ЕСИТС: концепция Государственной судебной администрации

Обеспечить работу новой ЕСИТС поможет искусственный интеллект.

В ВККС советуют кандидатам в апелляционные суды «не зубрить» правильные ответы

Попытка заучить верные ответы на тесты может сыграть с кандидатами злую шутку, указали в ВККС.

17 июля истекает срок на обновление военно-учетных данных – как и когда начнут налагать штрафы

Данные обо всех военнообязанных, независимо от того, обновляли они их или нет, уже должны быть в Реестре «Оберег» – и далее те, кто эти данные не обновил, могут получить штрафы.

Большинство существующих модулей ЕСИТС уже устарели – Государственная судебная администрация

Технический аудит ЕСИТС выявил неутешительное состояние модулей судебной информационно-телекоммуникационной системы.

Заместительница министра обороны Катерина Черногоренко объяснила, кого не оштрафуют за необновление данных

Если данные уже были в реестрах, то штраф за необновление данных накладывать не будут, но если гражданин не сообщил свой телефон или email – оштрафуют.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Василяка
    Дмитро Василяка
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду