Дональд Трамп объявил своего избранника на должность вице-президента – им стал сенатор из Огайо Джей Ди Венс

Как пишут в СМИ, Джей Ди Венс, который является давним поклонником Дональда Трампа, попал в Сенат именно благодаря поддержке экс-президента.

Источник фото: АР

Дональд Трамп избрал сенатора от Огайо Джей Ди Венса своим напарником, который будет баллотироваться на должность вице-президента. Об этом Трамп объявил в своей социальной сети.

«После длительных размышлений и обсуждений, а также с учетом чрезвычайных талантов многих других, я решил, что человеком, лучше всего подходящим для должности вице-президента Соединенных Штатов, является сенатор Джей Ди Венс от великого штата Огайо», - написал Трамп.

Венс служил в Корпусе морской пехоты, за два года окончил Университет штата Огайо с отличием и является выпускником юридической школы Йельского университета. Он был редактором Йельского юридического журнала и президентом Ассоциации ветеранов права Йельского университета.

Как пишут в СМИ, Джей Ди Венс, который является давним поклонником Дональда Трампа, попал в Сенат именно благодаря поддержке экс-президента. В прошлом году он вместе с 18 другими республиканцами подписал обращение к Джо Байдену с призывом прекратить «неограниченную помощь» и пригрозил блокировать такие пакеты Украине.

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